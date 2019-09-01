ولي العهد السعودي يلتقي أسرة حارس الملك سلمان .. فيديو

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شارك بدر العساكر، مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فيديو من لقائه مع أسرة عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان، الذي قتل السبت.

وتم التقاط الفيديو، خلال استقبال ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، لأسرة الراحل.

وعبر محمد بن سلمان، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد عبد العزيز الفغم، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته

وكان بدر العساكر، نعى اللواء عبد العزيز الفغم، حارس الملك سلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أمس الأحد: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء ⁧‫عبدالعزيز الفغم⁩ من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان".

وتابع "اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك...وأسكنه جنتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون".