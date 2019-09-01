”الحوثي“ يرد على تصريحات ”محمد بن سلمان“

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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علقت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين 30 سبتمبر/أيلول، على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن وقف الحرب في اليمن.

وقال محمد علي الحوثي، القيادي البارز في جماعة الحوثيين وعضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى الذي انشأته الجماعة لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي اليمن، إن "تفاؤل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بوقف الحرب إيجابي، وكان المفترض أن يكون حاضراً من قبل إعلان عدوانهم على اليمن".

وأضاف الحوثي في تغريدة على "تويتر"، أن "تحويل المناقشة إلى تفاوض تحتاج إلى جديتهم والتعامل بواقعية بعيداً عن أي إملاءات".

وأشار إلى أن عدم الجدية والاستماع للإملاءات "لن تجدي بل تصنع العوائق في طريق إيقاف العدوان والوصول إلى السلام الدائم"، حد قوله.

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي في حوار مع برنامج "60 دقيقة"، على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، اليوم، ”نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".

وبسؤاله عن استعداده للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، أجاب "نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض"، معتبراً أن "إعلان الحوثيين قبل بضعة أيام عن وقف إطلاق النار من جانبهم، خطوة إيجابية للدفع للأمام نحو حوار سياسي أكثر جدية ونشاطاً".

وعن سبب تفاؤله الآن بأن وقف إطلاق النار قد يستمر وقد يؤدي إلى إنهاء الحرب قال ولي العهد السعودي إنه "كقائد، يجب أن أكون متفائلاً كل يوم. إذا كنت متشائماً، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر".