رفض تفتيش هاتفه فكان هذا مصيره

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قتل شاب عشريني وسط مدينة إب برصاص مليشيات الحوثي في حين أصيب مواطن آخر بجراح خطيرة عندما حاول إسعاف الشاب .
مصادر محلية أكدت مقتل الشاب "طه التويتي" وهو طالب جامعي بنيران مسلحان ينتميان للمليشيات الحوثية الانقلابية في شارع بغداد وسط مدينة إب عقب دخول الضحية بشجار لفضي مع المسلحان الذين كانا يستقلان دراجة نارية ورفضه تسليم هاتفه الشخصي والذي باشره أحد المسلحين بإطلاق النار من بندقية كلاشنيكوف.
وأضافت المصادر أن المواطنين من أقارب التويتي هرع لاسعافه وهو ما زال حيا لكن المسلحان اعترضاه ووجهوا سلاحهم نحوه وأصيب بطلقات نارية وصفت اصابته بالحرجة وغادر المسلحان مسرح الجريمة ، ولكن المصاب استطاع التعرف على هويات الجناة قبل و أثناء وصوله لأحد المشافي ، وقد تم تقديم شكاوى من اسرتي الضحايا للأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية.
وتشهد مدينة إب فوضى مسلحة تديرها قيادات حوثية بهدف إخضاع سكان المحافظة المتمسكين بالنظام الجمهوري والرافضين لهيمنة وانقلاب المليشيات الأمامية الرجعية.