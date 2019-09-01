السفارة اليمنية في عُمان تحتفي بثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين

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أقامت السفارة اليمنية في سلطنة عمان ، اليوم ، حفلاً بمناسبة العيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر والعيد الوطني الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدتين.
وفي الحفل الذي حضره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية ورجال الأعمال وأعضاء السفارة وعدد من الطلاب والمقيمين اليمنيين في سلطنة عمان ، عبر السفير الدكتور خالد بن شطيف، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء البعثة الديبلوماسية إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.
وأشار السفير بن شطيف إلى أن هاتين المناسبتين تعد انتصارا لقيم الشعب في التحرر من الإمامة والاستعمار وانطلاقا لتحقيق الأهداف الوطنية..مؤكدا بأن هذه الذكرى تأتي ووطننا مازال يناضل من أجل ذات القيم والأهداف التي قامت من أجلها ثورة سبتمبر..لافتاً الى أن الشعب اليمني شب عن الطوق ولم يعد بإمكان الإمام