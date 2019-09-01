مأرب : توجيهات بعمليات نزول ميداني للتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

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أقرت لجنة التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية في محافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري بدء أعمال النزول الميداني للتفتيش على المنشئات الطبية والتأكد من سلامة الوضع القانوني لها، ومستوى الخدمات المقدمة ومدى مواءمتها مع مستوى الأسعار المعلنة.
وفي اجتماع عقدته اليوم أكد الوكيل الباكري أن النزول الميداني يأتي بعد استكمال اللجنة وضع كافة الترتيبات من خطط العمل ودرجات المخالفات للمنشآت والفترات الزمنية التي يجب أن تستوفي فيها المنشأة بقية المتطلبات ، بما يتيح الارتقاء بهذه المنشآت وتحديد الجزاءات للمخالفين بحسب نوعية ودرجة المخالفة.
وأشار الوكيل الباكري إلى أن النزول الميداني سيشمل أيضا الفحص لمؤهلات الكوادر والطواقم الطبية والصحية العاملة في المنشآت الطبية والصيدلانية الخاصة ، وكذا الأكاديميات والمعاهد الصحية الصادرة منها هذه المؤهلات ، وقانونية إصدارها تلك الوثائق إلى جانب التأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية بالمعايير والمواصفات، و التفتيش على الأدوية وصلاحيتها وسلامة تخزينها حفاظا على أرواح الناس.
من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد العزيز الشدادي أن المكتب بصدد إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت الصحية الخاصة وتوصيفها بحسب التصنيفات المعتمدة .. مؤكدا أن لجان التفتيش والرقابة ستبدأ النزول الميداني خلال الأيام القادمة في مديريات المدينة ، حريب ، الوادي ، وماهلية، لتقوم بمهامها ورفع تقاريرها عن كل منشأة.
حضر الإجتماع مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شوقي الجوفي.