8 فرق عربية بمجموعات أبطال أفريقيا.. وتنتظر التاسع

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تأهلت رسميا، ثماني فرق عربية في انتظار الفريق التاسع، إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا (المجموعات)، من أصل 16 ناديًا، سيقسمون خلال القرعة لأربع مجموعات كل واحدة تضم 4 فرق.

وتأمل الفرق العربية في الحفاظ على تفوقها في القرن الحالي في المسابقة.

وفيما يلي الفرق المتأهلة لدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا:

مصر: الأهلي

المغرب: الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي

تونس: الترجي الرياضي والنجم الساحلي

الجزائر: اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل

السودان: الهلال

جنوب أفريقيا: ماميلودي صن داونز

زامبيا: زيسكو يونايتد

أنغولا: أول أغسطس وبيترو أتلتيتكو

الكونغو الديمقراطية: مازيمبي وفيتا كلوب

زيمبابوي: بلاتينيوم

وينتظر "الكاف" موقف الفريق المتأهل من الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي، حيث قال إنه "يراقب عن قرب الموقف بخصوص المباراة والتي كان من المقرر إقامتها الأحد".

وأضاف الاتحاد الأفريقي في بيانه البيان: "جهات كاف المعنية وممثلوه يقومون حاليًا بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وكانت المباراة مقررة مساء السبت، على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، من دون جمهور، بطلب من السلطات الأمنية المصرية.

لكن تقارير صحفية محلية، أشارت إلى أن الزمالك أراد حضور مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات، ولكن بشرط نقل المباراة من القاهرة إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية (شمالي البلاد)، وبحضور 5 آلاف مشجع فقط.

ورفض جينيراسيون الذي فاز ذهاباً على أرضه بهدفين لهدف، ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات في المسابقة القارية الأم منذ 2004، قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور الأحد.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حدد 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بالقاهرة، موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".