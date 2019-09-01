الفيفا يعلن ملاعب كأس العالم للأندية 2019 بقطر

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الإثنين، عن الملاعب المقرر استضافتها مباريات كأس العالم للأندية 2019، التي تستضيفها قطر، ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتأهل للبطولة، كلا من السد القطري، وهينجين سبورت الفرنسي، والترجي التونسي، ومونتيري المكسيكي، وليفربول الإنجليزي، مع انتظار اكتمال عقد الفريق ببطلي كأس ليبرتادوريس ودوري أبطال آسيا.

وستقام المباراة الافتتاحية، المقرر لها 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بين السد وهينجين، على استاد جاسم بن حمد، بالإضافة إلى استضافته لمباراتي مونتيري والفائز من اللقاء الأول، والترجي أمام بطل آسيا.

أما لقاء تحديد المركز الخامس، المحدد له 17 من الشهر ذاته، فيستضيفه استاد خليفة الدولي، وهو أحد الملاعب التي ستشهد كأس العالم 2022.

بينما مباريات تحديد المركز الثالث، ونصف النهائي، ومباراة النهائي المقرر له 21 من الشهر ذاته، فستكون على الملعب الجديد باستاد المدينة التعليمية، والذي سيستضيف أيضا مباريات كأس العالم.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، "حسن الذوادي"، إن الدوحة تعتبر استضافة كأس العالم للأندية فرصة ذهبية لتطوير مستوى الجاهزية استعداداً لاستضافة المونديال.

ووعد "الذوادي" باستكمال كافة التجهيزات اللازمة لاستضافة نسخة استثنائية من المونديال الكروي، وفق صحف قطرية.

واستاد المدينة التعليمية، المعروف بـ"جوهرة الصحراء"، هو ثالث استادات المونديال جاهزية بعد استادي خليفة الدولي والجنوب، وثانيها تشييداً بالكامل استعداداً لاستضافة مونديال 2022.