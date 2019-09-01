قطر تترشح رسميا لاستضافة بطولة الألعاب الآسيوية 2030

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تقدمت قطر، الأحد رسميا، بالترشح لاستضافة بطولة الألعاب الآسيوية لعام 2030.

وقدمت قطر ملف ترشحها خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في دورته الثالثة والسبعين، المقام في الدوحة.

وقال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي "أحمد الفهد الصباح"، في تصريحات صحفية، أن الدوحة أبدت رغبتها في استضافة هذا الحدث، مشيداً بالمشهد الرياضي في قطر.

وأضاف قائلا: "ثراء الأجندة الرياضية يؤكد المكانة العالمية للعاصمة الدوحة في الخارطة الدولية"، وأعلن أن دورة الألعاب الآسيوية للشباب لعام 2025 ستقام في طشقند.

وكانت قطر قد استضافت "أسياد 2006"، كما نظمت العديد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية، ومنها كأس العالم لكرة اليد للرجال في عام 2015، وآخرها كأس العالم لألعاب القوى المقام حاليا باستاد خليفة الدولي.

كما تجري تحضيرات لاستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتنافس الملف القطري مع نظيره الأوزبكي، الذي ترشح أيضا للألعاب الآسيوية لعام 2030.