كيف تحمي نفسك من التجسس عبر ميكروفون جهاز أندرويد؟

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تعد إمكانية تجسس الآخرين على الهواتف واحدة من أكثر المخاوف شيوعا لدى مستخدمي هواتف أندرويد. لذلك يسعى الكثير من الأشخاص إلى أخذ الاحتياطات اللازمة في ظل تعدد أشكال التجسس التي لا يمكن حصرها.

ولعل التجسس على المستخدمين عبر ميكروفون الهاتف إحدى طرق هذا التجسس، حيث يتمكن المتجسّس من سماع كل ما يقال ومعرفة نشاط المستخدم عبر الهاتف.

وهذه نصائح يمكن أن يستفيد منها مستخدم الهاتف لتجنب التجسس عليه عبر الميكرفون في نظام أندرويد، حيث تساهم هذه الأدوات في تقليل احتمال أن يتجسس عليك أحدهم وأن يخترق حياتك الخاصة بكل تفاصيلها عبر الهاتف.

مراجعة أذونات التطبيقات

تحميل أحد التطبيقات الضارة من بين الأسباب الشائعة التي تمكّن الآخرين من التجسّس على ما تقوله عبر الميكرفون الموجود على نظام أندرويد.

وتتمكن هذه التطبيقات من الحصول على أذونات لا تتوافق أبدا مع نشاطها، فمثلا تصل تطبيقات المصباح إلى الميكروفون، لذلك ينبغي على المستخدم أن يكون متأهبا أمام مثل هذه الحالات.

من هذا المنطلق، تعد مراجعة أذونات التطبيقات المثبتة على الهاتف أمرا أساسيا.

يجب على المستخدم أن يتحقق من عدم وجود أي تطبيق يسمح له بالوصول إلى ميكروفون الهاتف.

وينبغي على المستخدم أن يشك ويتحقق من التطبيقات حين تطلب منه الوصول إلى ميكروفون الهاتف أكثر من مرة إذا كان هذا التطبيق لا يحتاج للوصول إلى الميكرفون من حيث المبدأ. لذلك، قد يكون هذا التطبيق ضارا ويسهّل عملية التجسس علينا.

ويحتوي قسم التطبيقات في غالبية الأحيان على قسم أذونات ضمن إعدادات أندرويد، لذلك يستطيع المستخدم التحقق شخصيا من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى ميكروفون الهاتف.

وفي حال ملاحظة وجود تطبيق لا يحق له الوصول إلى الميكروفون، ينبغي إزالة هذا الإذن والنظر بجدية في مسح التطبيق من الهاتف. ومن الجيد القيام بذلك من وقت لآخر أو عند تثبيت تطبيقات جديدة على الهاتف.

محو بيانات بحث غوغل الصوتي

تخزن غوغل المحادثات التي أجريناها بواسطة مساعد غوغل، لذلك يتم تخزين جميع الأسئلة أو الاستفسارات أو الطلبات التي قدمناها عبر مساعد غوغل في نظام أندرويد. بناء عليه فإن مسح سجل البيانات وسيلة أخرى لحمايتنا من التجسس عبر الميكروفون.

ويستطيع مستخدمو هواتف أندرويد حذف جميع التسجيلات التي قاموا بتخزينها أو اختيار التسجيلات التي يرغبون في مسحها فقط.

وينبغي على كل مستخدم أن يأخذ بعين الاعتبار ما يجب فعله في هذا الصدد حتى يمنع أي شخص من الوصول إلى عمليات البحث الصوتي على نظام أندرويد.

وقف نشاط الميكروفون في التطبيقات

يعد وقف نشاط الميكروفون في التطبيقات خيارا مرتبطا بقسم الأذونات في تطبيقات أندرويد. ويمكننا منع أي تطبيق من أن يكون وسيلة للتجسس علينا من خلال وقف نشاط الميكروفون في التطبيقات إذا كنا نريد أخذ أقصى درجات الحذر.

ويمكن للمستخدم التأكد من عدم وجود تطبيق يمكنه الوصول إلى الميكروفون في قسم الأذونات، من خلال التحقق من إذن استخدام الميكروفون.

لكن هذه الخطوة يمكن أن تسبب بعض المشاكل في تشغيل بعض التطبيقات، حيث يُطلب من المستخدم حين يرغب في استخدام التطبيق مجددا إعادة تشغيل الميكرفون من أجل أداء أمثل لتطبيقات معينة في الهاتف.

عندما يحتاج التطبيق إلى استخدام الميكروفون مرة أخرى مثل تطبيق المكالمات، يُطلب من المستخدم أن يمنح الميكرفون الإذن مرة أخرى للعمل، لكنه لن يكون قادرًا على العمل بشكل طبيعي أو القيام بوظيفته في ذلك الوقت على نظام أندرويد.

وقف تشغيل مساعد غوغل كليا

يجب وقف تشغيل مساعد غوغل، حيث يعمل الميكروفون على تسجيل كل ما يقال من طرف مستخدم الهاتف، لذلك فإن وقف عمل مساعد غوغل يمكن أن يعرقل عملية تسجيل المكالمات.

وكل ما عليك فعله لوقف عمل مساعد غوغل هو فتح قائمة الإعدادات في نظام أندرويد، ثم الولوج إلى غوغل والانتقال إلى مساعد غوغل تحديدا، والدخول إلى خيار الصوت والنقر على مطابقة الصوت، ثم إيقاف تشغيل خيار "تسجيل الدخول باستخدام مطابقة الصوت".