ما الذي يحمله Android 10 Go الجديد للمستخدمين؟ Galaxy القادم من سامسونغ سيأتي بقدرات تصوير فائقة هجوم عنيف يفتك بالانقلابيين ويلقنهم هزيمة موجعة والطيران يساند الجيش وزير الخارجية الإماراتي يهنئ اليهود في كل أنحاء العالم عاجل : التحالف يكشف حقيقة الانتصارات التي اعلن عنها الحوثي ويوضح ماحدث منتخب الناشئين في ضيافة الرئيس .. وهذا ما قدمه لهم مكافئة على انجازهم هادي يبلغ الأمريكان بخطر حذر منه عام 2012 صورة صادمة وتفاصيل قصة مؤلمة لمختطف يمني خرج من سجون الحوثي مشلولا .. شاهد ولي العهد السعودي يكشف عن كارثة ستحدث في العالم لو اندلعت الحرب مع ايران ويتوعد قتلة خاشقجي شاهد .. اشهر لقطة لحارس الملك سلمان وصورة خطفت الانظار .. الحارس امام الملك وليس خلفه!
أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن هاتف Galaxy S11 الذي ستطلقه "سامسونغ" صيف العام القادم سيأتي بكاميرا ذات قدرات تصوير فائقة.
وتبعا لموقع thelec الكوري الجنوبي فإن هاتف "سامسونغ" المنتظر سيحصل على كاميرا مزودة بتقنية التقريب البصري للصورة بواقع X5، وتقنية التقريب الرقمي بواقع X10.
كما من المفترض أن تكون الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف بدقة 108 ميغابيكسل، أي بدقة الكاميرا التي ستأتي في الهاتف الذي روجت لتسويقه شركة Xiomi مؤخرا.
وستحصل هذه الكاميرا على تقنيات جديدة ستحافظ على دقة الصورة عند تكبيرها، وعلى معالج يسمح لها بالتقاط صور ممتازة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتصوير الفيديوهات بتقنية التسجيل البطيء.
وتجدر الإشارة إلى أن "سامسونغ" كانت قد أعلنت منذ مدة عن استحواذها على شركة مختصة بتطوير تقنيات التصوير، وأكدت أنها ستطرح كاميرات غير مسبوقة للهواتف بدقة 108 ميغابيكسل.