هجوم عنيف يفتك بالانقلابيين ويلقنهم هزيمة موجعة والطيران يساند الجيش

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تمكنت قوات الجش الوطني، اليوم الإثنين، من تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة (شمال البلاد).

وحررت قوات الجيش مواقع مهمة شرقي مديرية باقم، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، شرق جبل "شيحاط"، وغرب قرية "آل مزهر".

وقال موقع الجيش ان مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.