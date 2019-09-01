عاجل : التحالف يكشف حقيقة الانتصارات التي اعلن عنها الحوثي ويوضح ماحدث

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قال المتحدث باسم التحالف العربي اليوم الاثنين ان العملية التي أعلن عنها الحوثيون لا تستحق الرد وهي ادعاءات مختلقة ، في اشارة الى ما روجت له مليشيات الحوثي عن عملية في العمق السعودي كبدت المملكة والشرعية خسائر كبيرة.
واوضح المالكي ان الحوثييين حاولوا الالتفاف على وحدات الجيش اليمني لكننا قدمنا الإسناد اللازم وتم إفشال المحاولة ، في اشارة الى ماحدث بمحور كتاف بصعدة.
واضاف : أعلنا عن محاولة الالتفاف الحوثية الفاشلة في السابق ولا جديد يذكر.
وأعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولهم وتواصل تهديدها للسلم الدولي.
وأضاف في مؤتمر صحفي تابعه مأرب برس قبل قليل ان "ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن الميليشيا تستعمل المناطق السكنية منصة لاطلاق الصواريخ.
واشار أن كافة المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني سواء البرية أو الجوية أو البحرية تعمل بكافة طاقتها.
وتابع المالكي "الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين".