منتخب الناشئين في ضيافة الرئيس .. وهذا ما قدمه لهم مكافئة على انجازهم

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، اليوم في الرياض، المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم والجهازين الفني والإداري للمنتخب بعد تأهله الى كأس آسيا للناشئين 2020 المقرر اقامتها في مملكة البحرين.

وهنأ الرئيس اللاعبين والجهازين الفني والإداري ووزارة الشباب والرياضية والاتحاد اليمني لكرة القدم على ما حققوه من نتائج إيجابية في هذه المرحلة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020..مشيداً بالروح الرياضية والمعنويات العالية للمنتخب.

وأشاد رئيس الجمهورية بالجهود الكبيرة التي بذلها لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري وما قدموه من عروض استثنائية وتحقيق الفوز ورفع اسم اليمن عالياً رغم الظروف الراهنة والمعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية وما احدثته من دمار وخراب في البنى التحتية بينها المنشآت الرياضية.

واكد رئيس الجمهورية اهتمام وحرص الحكومة ووزارة الشباب والرياضة على الرعاية والاهتمام بالرياضة والرياضيين في مختلف المجالات..مشدداً على ضرورة مواصلة مثل هذه الإنجازات والانتصارات وتحقيق افضل النتائج لمختلف المنتخبات الوطنية التي تمثل اليمن في مختلف المحافل الرياضية العربية والدولية.

واشاد الرئيس بجهود واهتمام قيادة وزارة الشباب والرياضة على تفعيل تحقيق الانتصارات الرياضية في مختلف الميادين..مؤكداً على اهمية مواصلة تقديم كافة اشكال الدعم حتى تحقيق تطلعات شبابنا اليمني الذي يصنع الانتصارات في زمن المستحيلات.

وحث الرئيس خلال اللقاء ، بحضور وزير الشباب والرياضة نائف البكري، وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع الزنداني، ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم احمد العيسي ،لاعبي المنتخب على مواصلة التدريبات والحفاظ على اللياقة البدنية واكتساب الخبرات الرياضية من هذه المنافسات وعكسها في مشوارهم الكروي القادم لتحقيق الانتصارات الإيجابية ورفع اسم اليمن في المحافل الدولية.

كما كرم الرئيس المنتخب والجهازين الفني والإداري بمبلغ 15000 الف ريال سعودي لكل لاعب وعضو في الجهازين الفني والإداري نظير جهودهم التي بذلوها في هذه المنافسة..مثمناً في هذا الصدد أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج الذين آزروا المنتخب ووقفوا الى جانبه.

من جهته عبر وزير الشباب والرياضة عن امتنانه للرئيس لاهتمامه بالرياضة والرياضيين ..معتبراً ان هذه الانتصارات هي نتاج لدعمه وتوجيهاته وجهوده.