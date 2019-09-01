هادي يبلغ الأمريكان بخطر حذر منه عام 2012

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر اقامته المؤقت بالرياض،اليوم الاثنين ، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل.

ووفقا لوكالة سبأ جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع في اليمن بصورة عامة.

و في اللقاء، رحب الرئيس بالسفير الأمريكي..مجدداً التزام الحكومة الشرعية بالسلام الذي قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 .

ولفت الرئيس مجدداً الى تحذيراته المبكرة من الخطر والاطماع الإيرانية عبر ادواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة من خلال كلمة له في هذا الصدد في العام2012م ،والتي قال انها تؤكد ماذهب اليه وتنامي الخطر الايراني على العالم والملاحة الدولية.

وثمن الرئيس دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن و مسارات السلام..مشيداً بالتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين الصديقين.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

كما اكدً دعم بلاده لليمن ووحدته وقيادته الشرعية حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والسلام.