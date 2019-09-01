صورة صادمة وتفاصيل قصة مؤلمة لمختطف يمني خرج من سجون الحوثي مشلولا .. شاهد

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصل شاب يمني الى مستشفى مأرب العام مشلول الحركة ، لا يقدر على الكلام ، بعد تعرضه لتعذيب شديد في سجون المليشيات الحوثية بصنعاء منذ نحو عامين .

وفي تفاصيل القصة المؤلمة للشاب عبدالله الشنفي فهو من ابناء حجور وأحد المفرج عنهم مؤخرا ضمن صفقة تبادل جرت بين المليشيات الحوثية والجيش الوطني.

تقول مصادر مأرب برس ان الشنفي لم يكـن مقاتلاً ، بل مدنياً اعزل من السلاح فأذاقته المليشيات اسوأ انواع التعذيب .

والشاب عبد الله أحمد أحمد الشنفي من أبناء محافظة حجة مديرية كشر ، عمره 40 سنة ، عامل ، ومتزوج ولديه 3 ذكور و 2 من الاناث .

اعتقلته مليشيا الحوثي في 27 نوفمبر 2017 م من محافظة ذمار ومارست عليه كل أصناف التعذيب خلال فترة اختطافه ،التي امتدت

نحو عامين.

خرج يوم الجمعة الماضية، ووصل مأرب قادما من صنعاء ، وهو في حالة شلل تام لا يقوى حتى على الكلام.

وقصة الشاب الشنفي واحدة من بين عشرات القصص لمختطفين مورس ضدهم شتى صور التعذيب في سجون الانقلاب الحوثي.