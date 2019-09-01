ولي العهد السعودي يكشف عن كارثة ستحدث في العالم لو اندلعت الحرب مع ايران ويتوعد قتلة خاشقجي

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أن ما قامت به إيران عمل حرب، معلناً أن هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم، وليس فقط في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الأمير محمد في مقابلة خاصة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الأميركية، أن هجوم أرامكو عمل أحمق، لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم.

كما أشار ولي العهد السعودي إلى أنه يأمل ألا يكون العمل العسكري ضروريا ضد إيران ، وأنه يفضل الحل السياسي، مؤكدا أن حربا بين السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

كذلك حذّر ولي العهد من أن النفط سيرتفع لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلا: "إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى مزيداً من التصعيد".

*العدالة ستأخذ مجراها بقضية خاشقجي

من جهة أخرى، أوضح الأمير محمد أن جريمة مقتل جمال خاشقجي مؤلمة جداً، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع.

وقال الأمير: "كقائد يجب أن أكون متفائلا كل يوم".