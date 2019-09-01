عاجل.. الحوثيون يعرضون إطلاق سراح 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - رويترز

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قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إنهم يعرضون إطلاق سراح 350 أسيراً من المقاتلين الذين تمّ اعتقالهم في عملية عسكرية أطلقوا عليها اسم "نصر من عند الله" والتي يقولون إنها نفذت بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية (محافظة نجران.

ونقلت قناة المسيرة عن مسؤول لجنة الأسرى، عبدالقادر المرتضى، قوله إن عملية إطلاق سراح الأسرى، وبينهم ثلاثة سعوديين، جرى لها الترتيب عبر الأمم المتحدة."

وكان المتمرّدون الحوثيّون، أعلونا الأحد، أنّهم قتلوا نحو 200 جندي من القوات الموالية للحكومة اليمنية وأسروا نحو ألفين آخرين، في عملية عسكرية الشهر الماضي على الحدود مع السعودية.

وكان المتمردون أعلنوا السبت وقوع الآلاف في الأسر بينهم جنود سعوديون في هذا الهجوم، لكنهم اكتفوا بالقول الأحد إنّ معظم الأسرى يمنيّون، مع وجود "أسرى من جنسيّات أخرى".

وقال المتحدّث باسم قوّات التمرّد يحيى سريع خلال مؤتمر صحافي في صنعاء الأحد، إنّ هناك "أكثر من 200 قتيل استُهدفوا بعشرات الغارات أثناء الفرار أو الاستسلام"، مؤكدا أيضا "وقوع أكثر من ألفي مقاتل" في الأسر.