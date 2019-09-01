الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مارب

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تعرض قطاع كبير من العرب الموجودين على موقع "تويتر" لصدمة شديدة بعد تغريدة كتبها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله "بن زايد".

وهنأ "بن زايد" إسرائيل بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة ، وذلك في تغريدة كتبها بالعبري وسط تساؤلات عن أسبابها. ونشر "بن زايد" تغريدة قال فيها: "Shana Tovah" بمعنى "سنة سعيدة" في إشارة إلى العيد اليهودي الذي تصادف أمس الأحد.

وأثارت تغريدة بن زايد ردود فعل مختلفة بين متابعيه على حسابه الشخصي في "تويتر" حيث اعتبرها البعض نوعا من التطبيع، وتساءل أحدهم: "سؤال بسيط هل نحن في سلام مع إسرائيل كي نتبادل التهاني والتبريك بالسنة الجديدة لهم؟".