رسالة من"بن زايد يفاجئ بها إسرائيل ويصدم بها العرب.. هكذا رد بن سلمان على المباردة الحوثية بوقف إطلاق النار وإنها الحرب باليمن الحوثي يستنفر في صنعاء خوفاً من تظاهرات غضب أكاذيب ميليشيا الحوثي محل سخرية اليمنيين نقارير دولية تدق ناقوس الخطر.. هذا ماينتظر سكان اليمن القات توأم الفراغ في اليمن بعد ملايين السنين ... اكتشاف قارة مفقودة شاهد .. 4 ملوك يؤدون العرضة احتفالا بتولي شقيقهم الملك سعود مقاليد الحكم تحذر من 8 أطعمة .. إياك أن تتناولها صباحاً ! مسؤول حكومي يعلّق على الانتصارات الوهمية«للحوثيين»ويكشف حقيقة ما جرى في «كتاف»
تعرض قطاع كبير من العرب الموجودين على موقع "تويتر" لصدمة شديدة بعد تغريدة كتبها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله "بن زايد".
وهنأ "بن زايد" إسرائيل بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة ، وذلك في تغريدة كتبها بالعبري وسط تساؤلات عن أسبابها. ونشر "بن زايد" تغريدة قال فيها: "Shana Tovah" بمعنى "سنة سعيدة" في إشارة إلى العيد اليهودي الذي تصادف أمس الأحد.
وأثارت تغريدة بن زايد ردود فعل مختلفة بين متابعيه على حسابه الشخصي في "تويتر" حيث اعتبرها البعض نوعا من التطبيع، وتساءل أحدهم: "سؤال بسيط هل نحن في سلام مع إسرائيل كي نتبادل التهاني والتبريك بالسنة الجديدة لهم؟".