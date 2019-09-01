شاهد .. 4 ملوك يؤدون العرضة احتفالا بتولي شقيقهم الملك سعود مقاليد الحكم

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 212

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة ضمت 4 من ملوك المملكة العربية السعودية، وهم يؤدون العرضة التاريخية في احتفال أقيم بمدينة الرياض، بمناسبة تولي أخيهم الملك سعود مقاليد الحكم.

وظهر في الصورة، التي يعود تاريخيها لعام 1953 (1373 هـ)، كل من: الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان، ومعهم الأمير طلال.