مسؤول حكومي يعلّق على الانتصارات الوهمية«للحوثيين»ويكشف حقيقة ما جرى في «كتاف»

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفت الحكومة الشرعية،اليوم الاحد المزاعم الحوثية بتحقيق انتصارات في محور كتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد. مؤكدة أنها تهدف للتغطية والتشويش على استهداف ايران لشركة آرامكو السعودية، مطلع الشهر الجاري.

وقال وزير الاعلام، معمر الارياني، "إن المليشيا الحوثية المدعومة من ايران تحاول الترويج لانتصارات وهمية عبر وسائلها الإعلامية، فيما هي تتكبد بشكل يومي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة سبأ الرسمية، أن المليشيا الحوثية تروج لهذه الانتصارات بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري، وعزلتها الشعبية، ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها، وإظهار قدرتها على تحقيق انجاز على الارض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران.

وأرجع الإرياني هذه المزاعم الحوثية بتحقيق الانتصارات التي وصفها بـ"الوهمية"، إلى ما وصفه بـ"التشويش على جريمة الاستهداف الايراني لشركة ارامكو النفطية". والتي تبنتها جماعة الحوثي، ونفاها التحالف محملا ايران المسؤولية.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من ايران استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف، وقد تم في حينه وبدعم من طيران التحالف فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيا والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3.

وأكد الارياني أن ‏مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تلقت خلال الأشهر الماضية ضربات موجعة، وتكبدت خسائر فادحة في الارواح والعتاد على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات، وتمكنت وحدات الجيش مسنودا بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من استعادة مئات الكيلو مترات في مختلف محاور ‎صعدة وحرض بمحافظة حجة.

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت مساء اليوم الأحد، تدمير ثلاثة ألوية عسكرية، إلى جانب معداتها ومعظم قواتها وقادتها، بالإضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة.