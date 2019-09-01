أفضل مشروب للحصول على ليلة نوم عميق

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الدلائل العلمية إلى أن شرب الحليب الممزوج بالكركم قد يساعد في التغلب على حالة الحرمان من النوم، حيث وجدت نتائج دراسة أجريت على الفئران أن الكركم يكافح الالتهابات ويوفر إمدادات مضادات الأكسدة ما يساعد على تحسين جودة النوم. – وفقا لـ”روسيا اليوم”-

معدل متوسط من المغنيسيوم

كما توضح الدراسات أن الحليب أيضا يساعد في الحصول على نوم جيد، حيث أنه يحتوي على معدل متوسط من المغنيسيوم، الذي يساعد بشكل خاص على استرخاء العضلات وبالتالي المساعدة على النوم، وفقا لعالمة التغذية راشيل كلاركسون.

الحمض الأميني “التريبتوفان”

وتقول راشيل إن الحليب يحتوي أيضا على الحمض الأميني “التريبتوفان”، المسبب للنوم، حيث يحتاج الجسم للتريبتوفان لإنتاج مادة السيروتونين، وهي ناقل عصبي يستخدم في صنع الميلاتونين، الهرمون الذي يساعد على التحكم في النوم والاستيقاظ.

الشاي الساخن الممزوج بالبابونج

وينصح الباحثون بشرب الحليب الدافئ مع الكركم قبل الذهاب إلى الفراش للحصول على ليلة نوم عميق، كما أن هناك بعض المواد الأخرى التي تساعد في القضاء على حالة الحرمان من النوم، من بينها الشاي الساخن الممزوج بالبابونج، والذي يساعد بالفعل على الحصول على نوم جيد بفضل مضادات الأكسدة apigenin، التي يحتوي عليها كل من الشاي والبابونج.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والسلع المخبوزة قد تقلل من مستويات مادة السيروتونين، ما يضعف القدرة على النوم.