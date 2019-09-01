الكشف عن مصير القارب المفقود الذي كان في طريقة إلى «سقطرى»

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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عُثر اليوم الأحد على قارب الركاب المفقود، المتوجه من قشن صوب محافظة سقطرى ويحمل على متنه 44 راكبًا.

وقال وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي، إن القارب عثر عليه على بعد 30 ميلا من سواحل مديرية قنلسية غرب جزيرة سقطرى، وكل من على متنه بصحة جيدة.

وأضاف الحريبي في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية أن السلطات المحلية كلفت سفينة أخرى لنقل الركاب المفقودين، وجهزت فرق طبية للتعامل مع أي حالات طارئة.

واستطرد الجريبي "نؤكد أننا لن نسمح بتكرار كارثة 2016 حينما فقدنا أعز أهلنا وأحبابنا".

وناشد الجريبي الحكومة والسلطات الشرعية بتكثيف الرحلات الجوية ومراجعة سعر تذكرة النقل الجوي من وإلى الجزيرة.

وكانت رحلة القارب المفقود قد انطلقت من مدينة قشن في محافظة المهرة باتجاه سقطرى مساء الأربعاء الماضي.

وبحسب مصادر في جزيرة سقطرى فإن القارب بدائي الصنع انطلق مساء الأربعاء الماضي وعلى متنه ركاباً من عدة محافظات يمنية، ويحوي على بضائع تجارية متنوعة تشمل مواد غذائية واسطوانات غاز.

وتسبب العاصفة المدارية (هايكا) في بحر العرب، في هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية في عدن وسط مخاوف من ارتفاع منسوب المياه في السواحل الجنوبية الشرقية لليمن.