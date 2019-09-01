ارتكبوا 33 جريمة.. السلطات السعودية تكشف مفاجأة بشأن جنسية عصابة الخمسة

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كشفت شرطة المنطقة الشرقية، عن ملابسات ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة منازل ومركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.
ووفقا لصحيفة "عاجل" السعودية، أوضحت السلطات أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن ضبط التشكيل.
وقال متحدث الشرطة، إنه تم ضبط التشكيل العصابي المكون من خمسة متهمين جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر، عقب توافر الأدلة على تورطهم في الجرائم.
وتابع "المتهمون أقروا بارتكاب ١٣ جريمة سرقة منازل و٢٠ جريمة نشل بالإضافة إلى سرقة مركبتين لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام، وضبط بحوزتهم بعض المسروقات من مصاغات ذهبية؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".
وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوّة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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