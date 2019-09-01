سياسي «سعودي» يكشف حقيقة مزاعم «الحوثيين»بشأن أسر المئات من الجنود «السعوديين»بـ«نجران»

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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علق المحلل السياسي والعسكري السعودي سليمان العقيلي اليوم الأحد على نشر مليشيات الحوثيين لمقاطع فيديو وزعمت انهم اسرى من قوات الجيش اليمني وعسكريين سعوديين.

وقال العقيلي في مداخلة على تلفزيون “بي بي سي” بأن العالم تعود على نشر مليشيات الحوثيين المدعومة من ايران على فبركات اعلامية وانتصارات وهمية لرفع معنويات مليشياتها المنهاره.

واوضح، بأن الاشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو روجت مليشيات الحوثيين على انهم عسكريين، ليسوا عسكريين بل هم مواطنين مزارعين لا ينتمون الى السلك العسكري.

وكانت قناة المسيرة الحوثية قد بثت عصر اليوم مشاهد قالت بأنها لأسرى للقوات الشرعية بينهم سعوديون في منطقة نجران الحدودية مع المملكة.