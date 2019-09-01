الكشف عن مصير القارب المفقود الذي كان في طريقة إلى «سقطرى» ارتكبوا 33 جريمة.. السلطات السعودية تكشف مفاجأة بشأن جنسية عصابة الخمسة سياسي «سعودي» يكشف حقيقة مزاعم «الحوثيين»بشأن أسر المئات من الجنود «السعوديين»بـ«نجران» رئيس وزراء عربي يقود وساطة لدى «السعودية» بهدف إيقاف الحرب في «اليمن»ومصادر تتحدث عن ردود إيجابية من قبل المملكة وهذا ما تعهد به الأخير عاجل.. بيان من الديوان الملكي.. جلالة الملك مريض في زيارة غير معلن عنها مسبقا.. وزير الدفاع القطري يبحث تعاونا عسكريا في هذه الدولة الخليجية مصير مجهول لـ 12 شابا اختطفتهم مليشيات الانتقالي .. مأرب برس ينشر صورهم بعد اختطافهم ومصادر تحذر من تصفيتهم في اجتماع رفيع.. ”المقدشي“ يخاطب قادة وزارة الدفاع ”لن نقبل بالانقلاب على الوحدة والتمرد على الثوابت الوطنية“ سيدة خليجية تتصدر قائمة أقوى 150 امرأة في واشنطن لعام 2019م عاجل: انشقاق جماعي من قوات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ ومصادر عسكرية تروي التفاصيل
علق المحلل السياسي والعسكري السعودي سليمان العقيلي اليوم الأحد على نشر مليشيات الحوثيين لمقاطع فيديو وزعمت انهم اسرى من قوات الجيش اليمني وعسكريين سعوديين.
وقال العقيلي في مداخلة على تلفزيون “بي بي سي” بأن العالم تعود على نشر مليشيات الحوثيين المدعومة من ايران على فبركات اعلامية وانتصارات وهمية لرفع معنويات مليشياتها المنهاره.
واوضح، بأن الاشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو روجت مليشيات الحوثيين على انهم عسكريين، ليسوا عسكريين بل هم مواطنين مزارعين لا ينتمون الى السلك العسكري.
وكانت قناة المسيرة الحوثية قد بثت عصر اليوم مشاهد قالت بأنها لأسرى للقوات الشرعية بينهم سعوديون في منطقة نجران الحدودية مع المملكة.