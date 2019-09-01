عاجل.. بيان من الديوان الملكي.. جلالة الملك مريض

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس مريض، فيما خرج بيان بشأن حالته الصحية، بعد أن كان يستعد للسفر إلى فرنسا.

وقال بيان الديوان الملكي إنه محمد السادس تعرض لالتهاب فيروسي حاد في الرئتين.

وأوصى الطبيب الخاص بالملك بأن يدخل الملك محمد السادس في فترة راحة طبية لبضعة أيام.

وبذلك لن يحضر الملك المغربي، جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ويمثل المغرب في الجنازة ولي العهد الحسن.

وفي عام 2018 أجرى الملك عملية جراحية في القلب، بعد أن كشفت فحوصات عن "عدم انتظام في إيقاع نبض القلب".

وحسب فرانس 24، "يقوم العاهل المغربي بزيارات متكررة إلى فرنسا حيث يملك قصرا، وأجريت له عملية جراحية في سبتمبر 2017 في أحد مستشفيات باريس حيث تم استئصال ورم حميد من إحدى عينيه". واعتلى الملك محمد السادس المغرب في يوليو/تموز 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.