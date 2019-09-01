مصير مجهول لـ 12 شابا اختطفتهم مليشيات الانتقالي .. مأرب برس ينشر صورهم بعد اختطافهم ومصادر تحذر من تصفيتهم

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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حصل مأرب برس على صور لمجموعة شبان اختطفتهم مليشيات الانتقالي في عدن (جنوبي اليمن)

وقالت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن لمأرب برس ان مليشيات الانتقالي اقدمت على اختطاف 12 شخصا من الموالين للحكومة الشرعية في منطقة دار سعد، من بينهم شبان كانا يدافعان عن مالكي البسطات من أبناء المحافظات الشمالية التي قامت مليشيات الحزام الأمني بنهب ممتلكاتهم وتهجيرهم بالقوة أوائل الشهر الماضي.

وتزعم مليشيات الانتقالي إن غرض حملتها في دار سعد هو ملاحقة مطلوبين على ذمة قضايا أمنية .. والحقيقة بحسب مصادرنا إنها تقوم بتصفية حسابات ضد من تصدوا لاعمالها اللاخلاقية أو وقفوا في صف الدفاع عن الشرعية.

وظهر المختطفون كما في الصور المرفقة وقد تم وضع اغطية على اعينهم.

وفيما لا يعرف مصيرهم حتى الان والجهة التي تم اقتيادهم اليها ، حذرت المصادر من اقدام مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات على تصفيتهم.