في اجتماع رفيع.. ”المقدشي“ يخاطب قادة وزارة الدفاع ”لن نقبل بالانقلاب على الوحدة والتمرد على الثوابت الوطنية“

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، الاحد 29 سبتمبر/أيلول، إن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن يقبل بالعودة إلى الماضي البائد ولن يقبل بالانقلاب على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والتمرد على الإجماع والثوابت الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً ضم رؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، بحضور قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، لمناقشة المستجدات والاطلاع على سير العمل الإداري في الوزارة.

وقال ”المقدشي“ أن ”المضي في هذه المعركة المصيرية خيارٌ لا رجعة عنه بتكاتف كل الأحرار والشرفاء من جميع أبناء الوطن حتى رفع الظلم والمعاناة عن كاهل شعبنا وتلبية تطلعاته وآماله وتحقيق الأهداف المرسومة والمستقبل المنشود“.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية ”هي المعول عليها حماية أمن واستقرار الوطن واستعادة دولته وشرعيته واسترجاع الحق المنهوب واستكمال معركة تحرير ما تبقى من تراب الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ومحاربة الإرهاب والتطرف والمشاريع الفوضوية التخريبية“.

وأشار الى إن اليمنيين يخوضون اليوم معركةً وجوديةً للحفاظ على الثورة والجمهورية ومواجهة مخلفات الإمامة والكهنوت والاستعمار ويواصلون المشوار ويقدمون التضحيات الغالية في سبيل تحقيق أهداف سبتمبر وأكتوبر التي ضحّى الأبطال بأرواحهم ودمائهم من أجلها، مُستلهمين العزيمة والفداء والثبات من ملاحم وبطولات القادة السبتمبريون الذين صنعوا تاريخ اليمن.

وشدّد وزير الدفاع على ضرورة مضاعفة الجهود وتحشيد الطاقات لتفعيل وتطوير العمل الإداري والمؤسسي والتزام المسئوليات والصلاحيات وقيام هيئات ودوائر وزارة الدفاع بواجباتها القانونية والوطنية والتنسيق والتعاون بين قياداتها بما يضمن تصحيح الاختلالات والقصور وتجاوز الصعوبات.

وبين أن معركة البناء والإدارة لا تقل أهمية عن المعركة التي يخوضها أبطال القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية.