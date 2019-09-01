سيدة خليجية تتصدر قائمة أقوى 150 امرأة في واشنطن لعام 2019م

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اختارت مجلة "إنترناشونال أفيرز" الأمريكية، "ريما الصباح" زوجة سفير الكويت لدى الولايات المتحدة "سالم العبدالله"، ضمن أقوى 150 امرأة في واشنطن؛ لتكون إحدى امرأتين عربيتين يتم اختيارهما في القائمة لعام 2019.

وحلت الشيخة "ريما" في قائمة المجلة الأمريكية لهذا العام إلى جانب عدد من النساء الشهيرات مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، ومستشارة الرئيس الأمريكي وابنته "إيفانكا ترامب"، ومستشارة البيت الأبيض "كيليان كونواي".

وأشارت المجلة إلى أن الشيخة "ريما" التي تعمل سفيرة للنوايا الحسنة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم اختيارها في القائمة لتكون المرأة العربية التي يتم تكريمها إلى جانب السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة "ريما بنت بندر".

وقالت المجلة، إن الشيخة "ريما" من بين 150 من النساء الأكثر نفوذا في المنطقة في مجالات الحكم والأعمال التجارية والقانون والتعليم والإعلام والمنظمات غير الربحية والفنون.

وأضافت أن اختيار السفيرة "ريما" لم يكن من قبيل المفاجأة، حيث تمكنت على مدى السنوات الـ 13 الماضية من حشد أكثر من 18 مليون دولار من خلال حفلات العشاء التي كانت تقيمها لدعم قضايا النساء والأطفال.

وتضم القائمة كذلك السيناتور المرشحة للرئاسة لعام 2020 "إليزابيث وارين"، وقاضية المحكمة العليا "روث بادر غينسبيرغ"، ورئيسة بلدية مقاطعة كولومبيا "موريل باوزر"، إلى جانب السفيرة الألمانية "إميل هابر".

والعام الماضي، منحت "رابطة نساء من أجل السلام" التابعة للأمم المتحدة، الشيخة "ريما" جائزة السلام تقديرا لجهودها وأعمالها الخيرية لأكثر من عقد من الزمان.