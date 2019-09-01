عاجل: انشقاق جماعي من قوات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ ومصادر عسكرية تروي التفاصيل

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أفادت مصادر عسكرية، مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، بانشقاق المئات من جنود وضباط قوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”نحو 300 جندي وضابط من أبناء الصبيحة انشقوا، اليوم، عن قوات اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي الذي يقوده العميد صالح السيد اليافعي مدير أمن لحج“.
ورجحت أن يكون ذلك الانشقاق الجماعي بسبب ”المعاملة السيئة التي يتعرضون لها، واتهامهم برفض القتال ضد قوات الشرعية مؤخرا“.
وتمكنت القوات الحكومية من السيطرة على معسكر اللواء الخامس أواخر أغسطس الماضي قبل استعادته من قبل المليشيات المدعومة من الامارات.