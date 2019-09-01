واتساب يعلن عن خبر صادم لكل مستخدميه.. التطبيق لن يعمل على هذه الهواتف

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قرر تطبيق “واتساب” المملوك لشركة “فيسبوك” إيقاف خدماته بالكامل عن العمل على عدد من الهواتف التي تعمل بنظامي “أندرويد و ios” بداية من عام 2020.
وأكدت الشركة أن الهواتف العاملة بنظام (Android 2.3.7)والآيفون العاملة بنظام (iOS 7) القديم لن تدعم خدمات تطبيق المراسلة الشهير ولن يتمكن مستخدمو تلك الهواتف من إنشاء حسابات جديدة أو متابعة الحسابات الحالية.
وأوضح التطبيق أن ذلك الإجراء لن يؤثر على شريحة كبيرة من المستخدمين حيث أن عدد قليل منهم يحمل هواتف تعمل بتلك الأنظمة القديمة ، مبرراً عملية الحجب تلك بأن التحديثات والإضافات المميزة والجديدة تتطلب هواتف قوية وأنظمة تشغيل أحدث لكي تتوافق معها.