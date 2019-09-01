مسلحون حوثيون ينهبون مهر عروسة بصنعاء

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أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابي في سابقة غير مألوفة على مصادرة مهر إحدى العرائس في العاصمة صنعاء بالقوة.
حيث أقدم مسلحون حوثيون على اقتحام منزل أحد المواطنين في حي الخط الجديد بحارة القشيبي في العاصمة صنعاء، ومصادرة (600 ألف ريال) من مهر أبنته التي تتجهز لعرسها.
ونقل موقع العاصمة أونلاين إن مسلحي المليشيات تذرعوا لتبرير الاقتحام ونهب المال، بأن والد العروسة قد تجاوز الحد الذي قررته الجماعة للمهور والمحدد بمبلغ (600 ألف ريال).
ورغم إن المليشيات الحوثية تعمل لفرض تعميم بقوة السلاح يقضي بتحديد المهور في مناطق سيطرتها بمبلغ (600 ألف ريال)، إلا أنها تواصل الامتناع عن صرف مرتبات موظفي الدولة التي تنهبها منذ منتصف العام 2016م وهو مادفع نحو مضاعفة معاناة الناس وتدهور معيشتهم على كل المستويات.