وزير الخارجية الإيراني يقدم عرضا جديدا للسعودية بهدف إنهاء الحرب

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه على السعودية القبول بواقع أن الأمن لا يمكن شراؤه من واشنطن، مؤكدا أن الحل الأفضل للمنطقة هو إنهاء حرب اليمن.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الأحد، أوضح ظريف في تصريحات صحفية، أنه "على السعودية أولا القبول بأن الأمن لا يُشترى".

وأضاف أن "السعوديين يسعون لشراء الأمن عبر إثارة التوتر وتمهيد السبيل أمام أمريكا للمجيء إلى المنطقة"، معتبرا أن ذلك "وهما" لن يحقق شيئا.

وتابع ظريف: "الذين جاءوا برسائل (لإيران) بذلوا جهدا محمودا للحيلولة دون اتساع وتصعيد التوتر إلا أن الطريق إلى ذلك واضح تماما ألا وهو إنهاء حرب اليمن".

وأضاف أن "إنهاء حرب اليمن يعني إنهاء قتل الشعب اليمني وعيش 20 مليونا منه في ظروف المجاعة، كما سينتهي التوتر في المنطقة ويمنع تدهور سمعة السعودية أكثر مما حصل لغاية الآن".