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عاجل.. احهزة الأمن التابعة للشرعية تنجح في مصادرة 3 الف قطعة أمريكية الصنع تسخدم في المجال العسكري كانت في طريقها الى الحوثيين

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب
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نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظ الجوف ‏ في إلقاء القبض على قاطرة وعلى متنها 3 الف ناظور ليلي ، امريكية الصنع كانت في طريقها الى مليشيات الحوثي في العاصمة ‎صنعاء.

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