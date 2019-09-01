عاجل.. احهزة الأمن التابعة للشرعية تنجح في مصادرة 3 الف قطعة أمريكية الصنع تسخدم في المجال العسكري كانت في طريقها الى الحوثيين بعد تعريتها امام العالم .. الإمارات تتحدث عن استهداف تتعرض له مع السعودية عبر اليمن وتتهم جهتين اليمن تفضح الامارات في أكبر محفل دولي وتوجه رسائل للسعودية دولة خليجية تمنح المنتخب اليمني مكافئة مالية رسميا .. السعودية تعلن تفاصيل مقتل حارس الملك سلمان وتكشف هوية الجاني حريق هائل في السعودية والطيران العمودي يتدخل مستجدات محاكمة الداعية الشيخ سلمان العودة ما لا يعرفه السعوديون والعرب عن حارس الملوك اللواء عبدالعزيز الفغم التفاوض مع الانقلابيين والمتمردين تفريط بالمصالح الوطنية وخيانة للدستور .. الحوثيون يستهدفون السعودية بصاروخ بالستي.. ويسقط قبل وصوله
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظ الجوف في إلقاء القبض على قاطرة وعلى متنها 3 الف ناظور ليلي ، امريكية الصنع كانت في طريقها الى مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.