بعد تعريتها امام العالم .. الإمارات تتحدث عن استهداف تتعرض له مع السعودية عبر اليمن وتتهم جهتين

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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تحاول الامارات جاهدة تغطية تجاوزاتها في اليمن بفتح ملفات اخرى واطلاق التهم المختلفة ، اخرها ما اشار اليه وزير الدولة الاماراتي انور قرقاش عن استهداف للسعودية والامارات من قبل قطر والاخوان عبر اليمن .

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن الخط الإعلامي القطري يمجد ويعبر عن ميليشيات الحوثي ويراهن على الإخوان باستهداف السعودية والإمارات عبر الأزمة اليمنية.

وفي تغريدة تابعها مأرب برس في حسابه على "تويتر" قال قرقاش "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن "موقف (الدوحة) يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن".

ووصف هذا المنطق بـ"الملتوي لكنه ليس بالمستغرب".

وامس السبت اكد وزير الخارجية اليمني في كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة ان الإمارات خرجت عن أهداف التحالف وقصفت الجيش اليمني ودعمت مليشيات متمردة.

وقال الحضرمي الذي حضر اجتماعات الأمم المتحدة نيابة عن رئيس الجمهورية "بينما يقاوم شعبنا ميليشيات الانقلاب الإمامي الحالم بعودة الماضي وفي إطار تحالف جاء لدعم الشرعية واستعادة الدولة قام ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مالياً وعسكرياً ولوجستياً من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتمرد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن مسكوناً بأوهام التشطير ووهم السلطة وفرض الخيارات بقوة السلاح، مستهدفاً بذلك الشرعية الدستورية والهوية اليمنية".