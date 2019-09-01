دولة خليجية تمنح المنتخب اليمني مكافئة مالية

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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منح الاتحاد القطري لكرة القدم مكافئة مالية ، للاعبي المنتخب اليمني للناشئين وجهازه الفني.

وقدم ‏الاتحاد القطري لكرة القدم لبعثة منتخب ‎اليمن للناشئين مكافأة مالية بقيمة (3600 يورو ما يعادل 4000 دولار) لكل لاعب وفرد، بمناسبة تأهل المنتخب اليمني لنهائيات كأس آسيا للناشئين في البحرين 2020 م.

وقال الملحق الاعلامي لبعثة منتخبنا الوطني للناشئين "تحت 16 عام سميح المعلمي إن الاتحاد القطري لكرة القدم منح منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مكافأة مالية بواقع 4000$ أربعة آلاف دولار لكل فرد، بمناسبة تأهل المنتخب لنهائيات كأس آسيا للناشئين البحرين 2020.

واضاف في منشور رصده مأرب برس على صفحته بموقع فيسبوك إن رئيس بعثة المنتخب أحمد مهدي سالم قدم شكره وتقديره للاتحاد القطري على هذا التكريم، وعلى كرم الاستضافة.

ونجح المنتخب اليمني للناشئين في التأهل الى نهائيات كأس اسيا بعد اداء مميز قدمه في التصفيات التي اقيمت في الدوحة.

وفازت اليمن في مباراتين وتعادل واحد وحصدت 7 نقاط متساوية مع قطر، ليتأهل المنتخبان معا الى النهائيات .

يذكر ان قطر تستضيف معسكرات للمنتخبات اليمنية بينها منتخب الناشئين الذي خاض التصفيات الاخيرة في الدوحة ، وسانده حضور جماهير كبير من اليمنيين والعرب.