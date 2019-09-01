عاجل.. مستجدات محاكمة الداعية الشيخ سلمان العودة

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مارب

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كشف "عبدالله العودة"، نجل الداعية السعودي المعتقل، "سلمان العودة"، أن السلطات أبلغت والده بشكل حرفي، أن "الحياد خيانة"، وذلك بالإشارة إلى موقفه من الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر في يونيو/حزيران 2017.

وأوضح "العودة" خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج "برنامج فرونت لاين"، على قناة "PBS" الأمريكية، عُرضت الجمعة، أن والده كان يدعو الله فقط، وقالوا له حرفيا أن "الحياد" خيانة. ويشير "العودة" إلى التغريدة التي سبقت اعتقال والده، عند إشاعة أنباء عن قرب المصالحة بين قطر والسعودية، وحينها غرد الشيخ العودة: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

وقال "عبدالله العودة"، إن رأي والده في الأزمة الخليجية قاده إلى السجن، ودفع السلطات إلى محاولة إعدامه حاليا. وتابع أن ما غرد به والده يعد "تحديا لسلطة محمد بن سلمان المطلقة ومن المتوقع أن يمثل الشيخ العودة، وآخرين، الأحد أمام محكمة سعودية بعد تأجيل جلساته مرتين الأسبوع الماضي