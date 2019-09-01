من على منصة الامم المتحدة..الشرعية تهاجم الإمارات وتتهمها بالخروج عن اهدف التحالف العربي

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تمرد على السلطة، وإن الطيران الحربي الإماراتي قصف الجيش اليمني عندما تصدى للمجلس الانتقالي الجنوبي.

أضاف الحضرمي في -كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن المجلس الانتقالي تمرد وسطا على مقرات الدولة اليمنية في عدن، وأن الجيش اليمني تعرض لضربات عسكرية قاسية من الطيران الإماراتي، مما شكل انحرافا عن أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفق تعبيره.

ووصف الوزير اليمني إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، وقال إن مليشيا الحوثي دمرت كل شيء في اليمن.

لكن الحضرمي أعرب عن تقدير بلاده لدعم السعودية التي تقود التحالف، مؤكدا أن اليمن تمكن "بتضحيات المقاومة ودعم إخواننا من كبح جماح وجنون المليشيات الحوثية التي قامت بتدمير كل شيء جميل في اليمن"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية في عدن.

كما ثمن وزير الخارجية اليمني دور المانحين من الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن في وقت الشدة وأسهموا في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية بدعم خطط الاستجابة الإنسانية أو تقديم المساعدات المباشرة.

وكان الطيران الإماراتي قد شن ضربات جوية ضد قوات الجيش الحكومي في مدينتي عدن وأبين نهاية الشهر الماضي، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، في حين قالت الإمارات إنها استهدفت عناصر "إرهابية".