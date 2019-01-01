عاجل..مقتل الحارس الشخصي للمك سلمان

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تداول أمراء ومسؤولون سعوديون، فجر الأحد، تقارير عن وفاة عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي أدى الوظيفة ذاتها مع الملك الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز.
صحيفة عكاظ السعودية قالت في تقرير أن الفغم "قتل" دون تقديم تفاصيل إضافية عن الحادثة، وهو ما أثار تكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قال البعض منهم إنه القتل جاء على يد صديق قديم خلال جلسة خاصة.
ووفقا لصحيفة سبق فإن الفغم "التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.. "