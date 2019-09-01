بعد إنجاب 10 أولاد.. زوجان بريطانيان يُرزقان بطفلتهما الأولى

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أصبحت الأم أليكسيس بريت أول أم في بريطانيا تنجب فتاة بعد إنجاب 10 أولاد من الذكور.
وأنجبت بريت (39 عاماً) طفلتها الأولى (كاميرون)، بعد 10 أولاد، معتبرةً أنها فخورة بطفلتها، وفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية.
وتابعت: «كنتُ أتوقع أننا ننتظر طفلاً ذكراً آخر، لكن عندما علمت أنها فتاة، شعرت بالصدمة والسرور معاً. إنه شعور رائع». وتتراوح أعمار الأولاد العشرة للأم البريطانية بين سنتين و17 عاماً.
وقال الأب ديفيد (44 عاماً)، ويعمل سائق قطار، حول تأثير الفتاة الجديدة في حياة الأسرة: «لقد كان سلوك الأبناء أفضل بشكل عام معها، في محاولتهم للهدوء حتى لا تستيقظ. إنهم يريدون أيضاً المساعدة في حملها وإطعامها، وهذا رائع».
ويقول الزوجان إنهما لن ينجبا المزيد في المستقبل، فتقول الأم ضاحكة: «لن يكون هناك المزيد من الأطفال. قلتُ ذلك سابقاً، لكنني هذه المرة أعني تماماً ما أقول. أحب عائلتي كما هي الآن».
وتتابع الأم: «كنت أتلقى تعليقات حول عدد الأطفال لدينا، لا سيما أنني حامل مرة أخرى، لكن لا يزعجني ما يفكر الناس فيه حولي. فقد اعتدتُ ذلك. البعض يعتقد أننا يجب أن نحصل على إعانة مالية من الحكومة، لكني لا أعتقد أننا بحاجة إليها، فزوجي لديه وظيفة جيدة».
وأردفت الأم: «لم أخطط قطّ لتكوين أسرة كبيرة، لكني الآن أحبها». وتعتقد الأم أنها «محصنة» من معظم وسائل منع الحمل، وهي تفكر الآن في اللجوء لعملية تعقيم لوقف أي احتمال للحمل مستقبلاً.
وعقب ولادة الطفلة كاميرون، تعتزم الأم للعودة لوظيفتها مدربة لياقة بدوام جزئي في غضون أسابيع، متابعةً: «الأمر ليس سهلاً مع وجود كثير من الأولاد».