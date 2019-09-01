محمد علي يهدد السيسي: سنعلقك يوماً على المشنقة

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وجّه الممثل ورجل الأعمال المصري محمد علي، في أول تعليق بعد مظاهرات الجمعة (27 سبتمبر 2019)، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، والجيش، وإلى عموم المصريين، مؤكداً فيها نجاح المظاهرات وأنها ستستمر حتى إسقاط نظام الحكم في مصر.
وقال علي، الذي عمل لسنوات طويلة مقاولاً مع الجيش المصري، في فيديو جديد بثه مساء الجمعة، موجهاً حديثه إلى السيسي: إنه "يكفيني فخراً أنني كنت سبباً في خوفك وقلقك، والارتباك الذي بدا عليك عند عودتك من نيويورك، وحتى خلال مشاركتك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف أنه باستخدام هاتف محمول وقلم فقط استطاع أن يحدث إرباكاً داخل نظام السيسي، مستشهداً بالمشهد الذي ظهر فيه السيسي لدى وصوله إلى مطار القاهرة عائداً من نيويورك، مؤكداً أن "المعركة لم تنتهِ، وأن ما حدث الجمعة هو مجرد جولة في المعركة".