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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين،، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وسفيرها في واشنطن سيرغي كيسلياك، أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016؛ نظراً إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر ذاته في بلدان أخرى".
وأوضحت الصحيفة أن "ترامب" أدلى بهذا التعليق الذي لم يكشف من قبل، خلال الاجتماع في مايو (أيار) 2017 في المكتب البيضاوي، الذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلّق بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وعُقد الاجتماع غداة إقالة "ترامب" مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي؛ إذ قال الرئيس للمسؤولين الروس: "إن إقالة كومي أزاحت عنه "ضغوطًا شديدةً"؛ وفق ما ذكرت "واشنطن بوست" وأوردت عنها قناة "فرانس 24".
وأثارت تعليقاته قلق المسؤولين في البيت الأبيض، الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع ليقتصر حق الاطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.
ويأتي تقرير "واشنطن بوست" بعد أيام من تسريبات هزّت واشنطن بشأن مكالمة هاتفية بين "ترامب" والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.