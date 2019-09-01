4 منتجات لها مخاطر قاتلة مسؤول حكومي يكشف حقيقة لقاء قيادات حكومية بمليشيا «الحوثي» في مسقط ندوة نقاشية في «مأرب»تستعرض تطابق الغايات والممارسات بين ثنائي إنقلاب «صنعاء» و«عدن» «الحوثيون» يقصفون سوقاً شعبياً بـ«الحديدة» الإعلان عن دعم كويتي جديد «لليمن» تقرير دولي يزف «لليمنيين» خبر غير سار في حال استمرت الحرب حتى عام 2022م شهادة تاريخية لـ”مأرب“.. تفاصيل برقية هامة بعثها الرئيس ”هادي“ للواء ”سلطان العرادة“ الحوثيون يهربون قاتل موالي لهم وقبائل عتمة تحذر من العواقب الامارات تستغل الوضع في السعودية وتحضر لمعركة موجعة للمملكة في أهم المحافظات الساحلية.. 3 سفن تعزيزات عسكرية وأكثر من 2000 مقاتل وقائد مثير للجدل يتولى المهمة (صور) شاهد : 24 امرأة حسناء في مهمة خشنة
عدد الأطباء المنتجات التي يمكن أن تكون قاتلة إذا تم الإفراط في تناولها.
يفتتح هذه القائمة الكرز. يقول الأطباء إن الكرز يمكن أن يكون خطيرًا بسبب أن عجوته تحتوي على السيانيد، وهو سم قاتل للبشر. ومع ذلك، إذا ابتلع الشخص عدد من العجوات، فلن يحدث شيء سيئ. وعندما يتم فتح العجوة وأكل محتوياتها، تكون العواقب المأساوية ممكنة، وفقا لموقع ميديك فوروم.
أيضا في قائمة المنتجات الخطرة كان الماء بجرعة قاتلة من 6 لترات. وفقًا للأطباء، إذا شربت مثل هذا الحجم، يمكن أن تبدأ الخلايا الموجودة في الجسم في الانتفاخ، مما قد يؤدي إلى التشنجات والصداع.
مشروب خطير آخر هو القهوة، حيث يمكن أن يؤثر تناول كمية كبيرة منها بشكل كبير على إحساس الشخص.
ويكمل القائمة الشوكولاته. يتحدث الأطباء عن مخاطر الثيوبرومين الموجود في الشوكولاتة. وفقا للخبراء، فإن جرعة 85 قطعة شوكلاتة قاتلة.