مسؤول حكومي يكشف حقيقة لقاء قيادات حكومية بمليشيا «الحوثي» في مسقط

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفي وزير الاعلام معمر الارياني اليوم السبت صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة ومليشيا الحوثي المدعومة من ايران في العاصمة العمانية مسقط، تحت اي مسمى كان.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ أوضح الإرياني على أن اللقاءات التي تتم بين الحكومة ومليشيا الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة وكان آخرها مشاورات السويد.

مشيرا إلى ان مثل هذه الأكاذيب اصطياد في الماء العكر ومحاولة لتشويه مواقف الحكومة الشرعية الثابتة في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.