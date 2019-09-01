4 منتجات لها مخاطر قاتلة مسؤول حكومي يكشف حقيقة لقاء قيادات حكومية بمليشيا «الحوثي» في مسقط ندوة نقاشية في «مأرب»تستعرض تطابق الغايات والممارسات بين ثنائي إنقلاب «صنعاء» و«عدن» «الحوثيون» يقصفون سوقاً شعبياً بـ«الحديدة» الإعلان عن دعم كويتي جديد «لليمن» تقرير دولي يزف «لليمنيين» خبر غير سار في حال استمرت الحرب حتى عام 2022م شهادة تاريخية لـ”مأرب“.. تفاصيل برقية هامة بعثها الرئيس ”هادي“ للواء ”سلطان العرادة“ الحوثيون يهربون قاتل موالي لهم وقبائل عتمة تحذر من العواقب الامارات تستغل الوضع في السعودية وتحضر لمعركة موجعة للمملكة في أهم المحافظات الساحلية.. 3 سفن تعزيزات عسكرية وأكثر من 2000 مقاتل وقائد مثير للجدل يتولى المهمة (صور) شاهد : 24 امرأة حسناء في مهمة خشنة
نفي وزير الاعلام معمر الارياني اليوم السبت صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة ومليشيا الحوثي المدعومة من ايران في العاصمة العمانية مسقط، تحت اي مسمى كان.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ أوضح الإرياني على أن اللقاءات التي تتم بين الحكومة ومليشيا الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة وكان آخرها مشاورات السويد.
مشيرا إلى ان مثل هذه الأكاذيب اصطياد في الماء العكر ومحاولة لتشويه مواقف الحكومة الشرعية الثابتة في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.