آخر الاخبار

4 منتجات لها مخاطر قاتلة مسؤول حكومي يكشف حقيقة لقاء قيادات حكومية بمليشيا «الحوثي» في مسقط ندوة نقاشية في «مأرب»تستعرض تطابق الغايات والممارسات بين ثنائي إنقلاب «صنعاء» و«عدن» «الحوثيون» يقصفون سوقاً شعبياً بـ«الحديدة» الإعلان عن دعم كويتي جديد «لليمن» تقرير دولي يزف «لليمنيين» خبر غير سار في حال استمرت الحرب حتى عام 2022م شهادة تاريخية لـ”مأرب“.. تفاصيل برقية هامة بعثها الرئيس ”هادي“ للواء ”سلطان العرادة“ الحوثيون يهربون قاتل موالي لهم وقبائل عتمة تحذر من العواقب الامارات تستغل الوضع في السعودية وتحضر لمعركة موجعة للمملكة في أهم المحافظات الساحلية.. 3 سفن تعزيزات عسكرية وأكثر من 2000 مقاتل وقائد مثير للجدل يتولى المهمة (صور) شاهد : 24 امرأة حسناء في مهمة خشنة

سبأفون .. أصالة وتواصل

مسؤول حكومي يكشف حقيقة لقاء قيادات حكومية بمليشيا «الحوثي» في مسقط

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 745

نفي وزير الاعلام معمر الارياني اليوم السبت صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة ومليشيا الحوثي المدعومة من ايران في العاصمة العمانية مسقط، تحت اي مسمى كان.

 

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ أوضح الإرياني على أن اللقاءات التي تتم بين الحكومة ومليشيا الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة وكان آخرها مشاورات السويد.

 

مشيرا إلى ان مثل هذه الأكاذيب اصطياد في الماء العكر ومحاولة لتشويه مواقف الحكومة الشرعية الثابتة في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.

 
إقراء أيضاً
ندوة نقاشية في «مأرب»تستعرض تطابق الغايات والممارسات بين ثنائي إنقلاب «صنعاء» و«
«الحوثيون» يقصفون سوقاً شعبياً بـ«الحديدة»
الإعلان عن دعم كويتي جديد «لليمن»
تقرير دولي يزف «لليمنيين» خبر غير سار في حال استمرت الحرب حتى عام 2022م
شهادة تاريخية لـ”مأرب“.. تفاصيل برقية هامة بعثها الرئيس ”هادي“ للواء ”سلطان العر
الحوثيون يهربون قاتل موالي لهم وقبائل عتمة تحذر من العواقب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس