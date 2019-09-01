«الحوثيون» يقصفون سوقاً شعبياً بـ«الحديدة»

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 446

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن جرحى مدنيين سقطوا بقصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على أحد الأسواق جنوب المحافظة.

المصادر أكدت إصابة عشرة مواطنين، بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة، وذلك بقصف حوثي استهدف سوق الطور بمديرية التحيتا.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة سوق الطور بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة في ذروة تواجد المواطنين في السوق.

كما أطلقت ميليشيات الحوثي عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حي سكني في المدينة التحيتا، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضراراً بالغة.

وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من عملياتها العسكرية جنوب الحديدة، تزامناً مع تواجد فرق المراقبة في عدد من المحاور.

وتواصل مليشيا الحوثي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وسط صمت أممي وحقوقي.