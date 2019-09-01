الإعلان عن دعم كويتي جديد «لليمن»

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 741

أعلنت دولة الكويت ، امس الجمعة، إنها سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 11مليون دولار دعما الاستجابة الإنسانية للأوضاع في اليمن.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية “كونا” فقد تسلم المساهمة المالية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “جيل كاربونيي” من مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.

وأشاد كاربونيي بمساهمة الكويت في دعم برامج اللجنة لتنفيذ برامجها ومشروعاتها في اليمن.

وأشار كاربونيي في تصريح الى أن اللقاء مع السفير الغنيم استعرض الآراء حول الأزمات الإنسانية المهمة الأخرى في المنطقة خاصة الوضع الانساني باليمن إضافة الى مناقشة جهود اللجنة الدولية وأنشطتها في الكويت والمنطقة المحيطة بها، مبينا أن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت يعد المكتب الإقليمي للجنة بمنطقة الخليج.

ووفقا لوكالة أنباء “كونا” الكويتية أشار السفير الغنيم الى ان هذا التبرع جاء بناء على تعهد قدمته الكويت أثناء أعمال مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في جنيف في شهر أبريل من العام الماضي.

وأعرب عن حرص الكويت على دعم الوضع الإنساني في اليمن، لافتا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة المشاريع الإنسانية التي من الممكن الاضطلاع بها.

كما أشار الى أن الكويت تساهم بشكل حيوي في العديد من أنشطة اللجنة الدولية في العديد من الدول لاسيما أنها عضوة في مجموعة دعم كبار المانحين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف إن الاجتماع مع المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناول آليات عمل اللجنة في اليمن لاسيما أنها تدخل في العديد من الملفات بالتعاون مع المنظمات الأممية الأخرى العاملة في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في أواخر أغسطس الماضي، من أن 22 برنامجاً منقذاً للأرواح سيضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تتلقَ التمويل اللازم الذي تعهدت عدة دول بتوفيره لصالح اليمن.