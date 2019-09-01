شهادة تاريخية لـ”مأرب“.. تفاصيل برقية هامة بعثها الرئيس ”هادي“ للواء ”سلطان العرادة“

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تلقى محافظ محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، اللواء سلطان العرادة، السبت 28 سبتمبر/أيلول، برقية هامة من الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وفي البرقية، أشاد الرئيس هادي بالاحتفالات الكبيرة التي أقامتها محافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة 1962م.

وثمّن حرص قيادة محافظة مأرب ومن خلفها المكتب التنفيذي للسلطة المحلية على الاهتمام البالغ بهذا اليوم المجيد من تاريخ شعبنا العظيم.

وأكد إن ”اهتمام مأرب بيوم السادس والعشرين من سبتمبر إنما يؤكد على واحدية المصير مع كل أبناء شعبنا اليمني بمختلف أطيافه في معركة النضال من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة عبر تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار بقيام الدولة الاتحادية من ستة أقاليم“.

وحيّا قيادة المحافظة والمكتب التنفيذي للسلطة المحلية، وكل أبناء عاصمة إقليم سبأ الذين كانوا نواة الدفاع عن المشروع الوطني الاتحادي.

وقال "مأرب باتت اليوم الرقم الصعب في المعادلة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وصمام أمان لليمن الاتحادي الكبير".

بدوره، أعرب اللواء سلطان العرادة عن شكره وامتنانه الكبير لمتابعة واهتمام رئيس الجمهورية بمحافظة مأرب في كل الظروف والمناسبات، لافتاً إلى ما يقدمه من دعم ملموس لتطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية وبناء قدرات الأجهزة الأمنية وتقديم التسهيلات اللازمة لتجاوز التحديات.

وأكد أن احتفاء مأرب بالأعياد الوطنية هو تأكيد على عظمة هذه الأعياد والمناسبات، وتجسيد لحرص القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي في الاهتمام بهذه المناسبات الوطنية التي مثلت نقطة تحول تاريخية في حياة الشعب اليمني شمالا وجنوباً، توحدت خلالها الأهداف السامية للتحرر من الاستبداد شمالاً والاستعمار في جنوب الوطن.

وجدد المحافظ العرادة موقف السلطة المحلية في محافظة مأرب والأحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات الاجتماعية الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والاصطفاف معه حتى خروج البلاد من الأزمات التي خلفها انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتحقيق أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، ومخرجات الحوار الوطني، وتحقيق الدولة اليمنية الاتحادية.