الحوثيون يهربون قاتل موالي لهم وقبائل عتمة تحذر من العواقب

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حذرت قبائل عتمة بمحافظة ذمار، السبت 28 سبتمبر/أيلول، ميليشيات الحوثي من عواقب تهريب أحد عناصرها بعد ارتكابه جريمة قتل طالت أحد ابناء القبيلة في العاصمة صنعاء.
وطالبت قبائل عتمة في بيان لها ميليشيات الحوثي وكل العقلاء تحمل مسؤولياتهم تجاه اعادة الجاني ”علي صالح جابر” المنحدر الى بيت السريحي بصنعاء، والمتهم بقتل المواطن ”اسماعيل قايد عبدالله غيلان” من ابناء عتمة بذمار، الى السجن.
وقال البيان محذرا سلطات الانقلاب الحوثية ان ”ارواح الناس ليست رخيصة ولن نتهاون في كل ما يخص قضيتنا حتى يتم اعادة المتهم وتاخذ العدالة مجراها، ومحاسبة كل المتسترين الذين عملوا على تهريبه“.
ووصف البيان تهريب القاتل بانه ”خطوة استفزازية وعمل مستهتر وجبان ومخالف لكل الشرائع والقوانين والاعراف“.
و امس الجمعة اقدم المدعو ”علي صالح جابر” على قتل الموطن ”اسماعيل قايد غيلان“ المنتمي الى مديرية عتمة بذمار بعد نزاعات حاده بينهما على ارض عقارية في العاصمة صنعاء.
وعقب ارتكابه جريمته احتمى القاتل الذي ينتمي الى منطقة بيت السريحي بالعاصمة صنعاء، بمجموعة مسلحين حوثيين، عملوا على تهريبه الى مكان مجهول بعد الجريمة.