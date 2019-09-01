شاهد : 24 امرأة حسناء في مهمة خشنة

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شكلت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق نواة لقوة طوارئ نسائية قوامها 24 امرأة أوكلت لهن مهام مكافحة الشغب والتعامل مع المتهمات من النساء في المحاكم.

تلقت هذه القوة تدريبات في محافظة دهوك على كيفية التعامل مع النساء في التظاهرات وفق ضوابط حقوق الإنسان.

وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى إدخال المرأة في كافة المجالات الخدمية والأمنية، وذلك بعد أن نجحت المرأة الكردية في الدفاع عن وطنها عبر مشاركتها مع الرجل في قوات البيشمركة الكردية في المعارك ضد تنظيم داعش.