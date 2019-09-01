تفاصيل لقاء محمد بن زايد بعمار الحكيم في أبوظبي

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أكد مصدر مقرب من زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض في العراق عمار الحكيم لقناة "روسيا اليوم" أن الزيارة التي قام بها عمار الحكيم الخميس الماضي إلى الإمارات، جاءت في سياق جهود العراق لوقف التصعيد في المنطقة، موضحا أن "زيارة الحكيم يوم الخميس الماضي لأبوظبي ولقاؤه ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، أتت ضمن إطار السياق العراقي الرسمي والسياسي للعب دور الوساطة والتهدئة في المنطقة، خاصة بما يتعلق بالتصعيد الأميركي الإيراني الخليجي الأخير".
ولفت إلى أن "الحكيم استلم مؤشرات إيجابية من بن زايد، بدت ملامحها بعد الزيارة".
يذكر أن زعيم تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، قام الخميس الماضي بزيارة مفاجئة إلى أبوظبي التقى خلالها وليش عهد أبوظبي محمد بن زايد.