الحوثيون يكشفون عن عملية خطيرة نفذت في عمق الأراضي السعودية

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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زعم مصدر عسكري تابع للمليشيات الحوثية أنهم نفذوا عملية عسكرية كبرى داخل الأراضي السعودية على عمق 500 كم في منطقة نجران، أسفرت عن أسر أكثر من 2000 فرد من العسكريين من جنسيات مختلفة بينهم سعوديون.

وأضاف المصدر للوكالة الروسية "سبوتنيك"، أن تلك العملية جرت قبل إعلان المبادرة التي أطلقها " ما يسمى " رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، ولم يتم الإعلان عنها لأسباب عسكرية.

وتابع المصدر العسكري أن تلك "العملية تمت عندما حاول التحالف تنفيذ عملية على الأرض كان يهدف من خلالها أسر أكبر عدد من جنودنا، لكننا استطعنا تطويقه وأسر جنوده وتطهير المنطقة التي توغل فيها، وتم سلب كل معداته العسكرية وذخائره وآلياته الحديثة".

ولفت المصدر إلى أن عدم الإعلان عن العملية كان لأسباب عسكرية وحفاظا على الأسرى، لأن التحالف عندما علم بتلك العملية قام بغارات جوية قتل فيها العديد من أسراه.